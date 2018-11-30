Более 100 млн рублей потратят в 2019 году на привлечение медицинских кадров в Вологодскую область

Более 100 млн рублей на привлечение медицинских кадров для работы в Вологодской области предусмотрено в бюджете региона на следующий год. Предоставление социальных выплат планируется 183 специалистам и 1028 учащимся, которые будут трудиться в медучреждениях районов. Два законопроекта, направленные на поддержку медиков, рассмотрели в среду на сессии ЗСО.

«Первым законопроектом мы предлагаем продолжить в ближайшие три года выплату единовременных компенсаций в размере 500 тысяч рублей работникам сельских ФАПов и установить такие же выплаты медикам врачебных амбулаторий,- рассказал председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.- Вторым законопроектом мы осуществляем выплаты в 2019 году в размере 1 миллиона рублей врачам и 0,5 миллиона рублей фельдшерам, которые приедут работать в сельскую местность, либо города с населением до 50 тысяч человек».

Расходы на здравоохранение в бюджете Вологодской области на 2019 год по сравнению с 2018 вырастут более, чем на миллиард - до 9,6 миллиардов рублей.