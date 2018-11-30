Череповецкая "Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 3:0

30.11.2018 [Спорт]

"Северсталь" проиграла "Спартаку" во вчерашем матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет в матче в середине первого периода открыл «спартаковец» Анатолий Никонцев. Перед самым первым перерывом Максим Рыбин сравнял счет, но после просмотра видеозаписи арбитры отменили гол.

Второй отрезок игры проходил с преимуществом «Северстали», но забить шайбу в ворота противника "металлургам" не удалось. А в третьей двадцатиминутке «красно-белые», благодаря шайбам Анатолия Никонцева, который оформил дубль, и Ильи Зубова довели счёт до 3:0. «Северсталь» терпит седьмое поражение подряд.

«Хочу поздравить «Спартак» с победой. Была хорошая игра, быстрая. В нашей команде есть много позитивных моментов. В хоккее самое главное — забить гол. К сожалению, мы сегодня сделать не смогли, хотя шансов было много. Будем на этом компоненте работать более тщательно». — сказал на послематчевой Пресс-конференции гл. тренер «Северстали» Андрей Разин, цитата по сайту severstalclub.ru

В следующем матче череповчане сыграют в Нижнекамске против «Нефтехимика». Игра пройдет завтра.
 

Тэги: хоккей

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