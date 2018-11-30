УФАС оштрафовало “МРСК Северо-Запада” на 200 тысяч рублей за нарушение сроков подключения дачников

22 ноября 2018 года вологодское УФАС, рассмотрев четыре заявления от жителей Вологды, оштрафовало на 200 тысяч рублей поставщика электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада». Вологжане пожаловались в антимонопольный орган на действия сетевой компании, которая в установленные законом сроки не подключила их к сетям.



Договор на присоединение между обществом и гражданами был заключен еще в декабре прошлого года. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составлял 6 месяцев со дня подписания документа. Однако, электрики не торопились подключать людям свет. С момента заключения договора прошел почти год, прежде чем дачники получили электричество.



“Таким образом, ПАО «МРСК Северо-Запада» допущено нарушение срока выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, установленного Правила № 861. Данный факт Обществом не оспаривается. С учетом изложенного, в действиях Общества имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ”, - написано в постановлении УФАС.



За каждое нарушение комиссия Вологодского УФАС России признала ПАО «МРСК Северо-Запада» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, и назначило ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей 00 копеек. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей.