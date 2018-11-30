УФАС оштрафовало “МРСК Северо-Запада” на 200 тысяч рублей за нарушение сроков подключения дачников

30.11.2018 [Общество]

22 ноября 2018 года вологодское УФАС, рассмотрев четыре заявления от жителей Вологды, оштрафовало на 200 тысяч рублей поставщика электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада». Вологжане пожаловались в антимонопольный орган на действия сетевой компании, которая в установленные законом сроки не подключила их к сетям.

Договор на присоединение между обществом и гражданами был заключен еще в декабре прошлого года. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составлял 6 месяцев со дня подписания документа. Однако, электрики не торопились подключать людям свет. С момента заключения договора прошел почти год, прежде чем дачники получили электричество. 

“Таким образом, ПАО «МРСК Северо-Запада» допущено нарушение срока выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, установленного Правила № 861. Данный факт Обществом не оспаривается. С учетом изложенного, в действиях Общества имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ”, - написано в постановлении УФАС.

За каждое нарушение комиссия Вологодского УФАС России признала ПАО «МРСК Северо-Запада» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, и назначило ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей 00 копеек. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей.

Тэги: энергетики, УФАС

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У жительницы Вытегры изъяли компьютер из-за комментария в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ
В Череповце будут судить женщину, которая убила своего ребенка во время родов на дому
На дороге вблизи поселка Стризнево в Вологодском районе убили 30-летнего мужчину
На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед
В Вологодской области многодетным семьям будут компенсировать 50% коммунальных расходов
В Вологде могут отменить концерты «Хаски» и «Френдзоны» из-за жалобы уполномоченного по правам ребенка
Полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства вологжанина Андрея Шмелева
В Череповце водитель иномарки насмерть сбил на "зебре" 30-летнюю женщину
Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски
В Вологде приставы приостановили строительство многоэтажки рядом с жилым комплексом "Речной квартал"
29.11.2018 [БлогоVO]

Будет только хуже

3647
2
30.11.2018 [Происшествия]

Полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства вологжанина Андрея Шмелева

3173
0
29.11.2018 [Новости компаний]

«Череповецкий литейно-механический завод» оптимизирует затраты на отопление

785
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский городской суд выпустил Алексея Осокина под домашний арест
Онлайн-голосование за место для строительства Ледового дворца в Вологде идет на сайте городской администрации
Вице-мэр Череповца Александр Сергушев стал главой администрации Череповецкого района
Два школьника из Вологодской области примут участие в программе "Умницы и умники" на Первом канале
Восемь роботов-дояров будут работать на новой животноводческой ферме в Вологодском районе
Более 100 млн рублей потратят в 2019 году на привлечение медицинских кадров в Вологодскую область
Череповецкая "Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 3:0
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

6144
0
30.11.2018 [БлогоVO]

Зачем вообще нужны судьи?

108
0
30.11.2018 [Обзор Прессы]

Судья в отставке Валентин Беляев: «Жестокостью закона преступность не остановишь»

88
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика