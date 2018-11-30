В Верховажье построят новый корпус центральной районной больницы

В Верховажье построят новый корпус местной ЦРБ. В 2019 году районная администрация совместно с профильными департаментами регионального правительства займется проектированием здания.

В настоящий момент стационарные отделения ЦРБ размещены в двух ветхих зданиях 1903 и 1940 года постройки. В деревянных корпусах отсутствует система центральной канализации, а сами они находятся на значительном удалении друг от друга, что создает для пациентов и медперсонала "дополнительные трудности", сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос о строительстве нового лечебного корпуса поднимался неоднократно. Проект планировали разработать еще в 2013 году, в 2015м объект был внесен в государственную программу Вологодской области, однако деньги так и не были.

«Сегодня нам необходимо поставить точку в этом вопросе и приступить к проектированию нового лечебного корпуса. Это должно быть современное пожаробезопасное здание в кирпичном исполнении, в котором с комфортом смогут разместиться врачи и пациенты», - убежден губернатор.

Как рассказал глава района Александр Дубов, новый корпус ЦРБ планируется возвести в заречной части села. Необходимый земельный участок уже подобран и внесен в градостроительный план. На разработку проекта необходимо не менее 5 млн. рублей, а предварительная стоимость строительства оценивается в 400 млн.

Согласно предложениям медиков на первом этаже должно быть расположено отделение скорой помощи, а также педиатрическое, инфекционное, акушерское и приемное отделения. На втором этаже – хирургическое и терапевтическое отделения, а также палата реанимации. Таким образом, все стационарные отделения будут расположены под одной крышей и в непосредственной близости с поликлиникой, образуя единый медицинский комплекс районной больницы.

На градсовете было принято решение выделить Верховажскому району 10 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации, а также заложить в бюджет региона 2020 года 400 млн. рублей, необходимые на строительство здания.