В Верховажье построят новый корпус центральной районной больницы

30.11.2018 [Общество]

В Верховажье построят новый корпус местной ЦРБ. В 2019 году районная администрация совместно с профильными департаментами регионального правительства займется проектированием здания. 

В настоящий момент стационарные отделения ЦРБ размещены в двух ветхих зданиях 1903 и 1940 года постройки. В деревянных корпусах отсутствует система центральной канализации, а сами они находятся на значительном удалении друг от друга, что создает для пациентов и медперсонала "дополнительные трудности", сообщает пресс-служба губернатора.

Вопрос о строительстве нового лечебного корпуса поднимался неоднократно. Проект планировали разработать еще в 2013 году, в 2015м объект был внесен в государственную программу Вологодской области, однако деньги так и не были.

«Сегодня нам необходимо поставить точку в этом вопросе и приступить к проектированию нового лечебного корпуса. Это должно быть современное пожаробезопасное здание в кирпичном исполнении, в котором с комфортом смогут разместиться врачи и пациенты», - убежден губернатор.

Как рассказал глава района Александр Дубов, новый корпус ЦРБ планируется возвести в заречной части села. Необходимый земельный участок уже подобран и внесен в градостроительный план. На разработку проекта необходимо не менее 5 млн. рублей, а предварительная стоимость строительства оценивается в 400 млн.

Согласно предложениям медиков на первом этаже должно быть расположено отделение скорой помощи, а также педиатрическое, инфекционное, акушерское и приемное отделения. На втором этаже – хирургическое и терапевтическое отделения, а также палата реанимации. Таким образом, все стационарные отделения будут расположены под одной крышей и в непосредственной близости с поликлиникой, образуя единый медицинский комплекс районной больницы.

На градсовете было принято решение выделить Верховажскому району 10 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации, а также заложить в бюджет региона 2020 года 400 млн. рублей, необходимые на строительство здания.

«После того, как у нас будет готовый проект, мы выносим его на следующий градсовет и начинаем строительство. К этому времени необходимые бюджетные лимиты уже будут доступны для освоения»,- подчеркнул Олег Кувшинников.

Тэги: ЦРБ, Строительство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

У жительницы Вытегры изъяли компьютер из-за комментария в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ
В Череповце будут судить женщину, которая убила своего ребенка во время родов на дому
На дороге вблизи поселка Стризнево в Вологодском районе убили 30-летнего мужчину
На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед
В Вологодской области многодетным семьям будут компенсировать 50% коммунальных расходов
В Вологде могут отменить концерты «Хаски» и «Френдзоны» из-за жалобы уполномоченного по правам ребенка
Полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства вологжанина Андрея Шмелева
В Череповце водитель иномарки насмерть сбил на "зебре" 30-летнюю женщину
Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски
В Вологде приставы приостановили строительство многоэтажки рядом с жилым комплексом "Речной квартал"
30.11.2018 [Общество]

Вологодский городской суд выпустил Алексея Осокина под домашний арест

652
0
28.11.2018 [Общество]

Госконтракт на реконструкцию аэропорта в Великом Устюге подписали с ЗАО «Горстройзаказчик»

1392
1
30.11.2018 [Общество]

Онлайн-голосование за место для строительства Ледового дворца в Вологде идет на сайте городской администрации

217
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский городской суд выпустил Алексея Осокина под домашний арест
Онлайн-голосование за место для строительства Ледового дворца в Вологде идет на сайте городской администрации
Вице-мэр Череповца Александр Сергушев стал главой администрации Череповецкого района
Два школьника из Вологодской области примут участие в программе "Умницы и умники" на Первом канале
Восемь роботов-дояров будут работать на новой животноводческой ферме в Вологодском районе
Более 100 млн рублей потратят в 2019 году на привлечение медицинских кадров в Вологодскую область
Череповецкая "Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 3:0
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

6144
0
30.11.2018 [БлогоVO]

Зачем вообще нужны судьи?

105
0
30.11.2018 [Обзор Прессы]

Судья в отставке Валентин Беляев: «Жестокостью закона преступность не остановишь»

88
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика