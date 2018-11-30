На промбазе в Бабушкинском районе тракториста насмерть придавило металлической конструкцией

30.11.2018 [Происшествия]

В Бабушкинском районе 49-летнего тракториста на промбазе насмерть придавило металлической конструкцией. Трагедия произошла днем 26 ноября в поселке Ида. 

- По данным следствия, производственной базе, принадлежащей местному предпринимателю, тракторист осуществлял ремонтные и сварочные работы. Во время указанных работ его придавило упавшей металлической конструкцией. Работник получил травмы груди и живота, от которых скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту смерти мужчины проводится провека. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Опрашиваются очевидцы, у предпринимателя изъята необходимая документация, назначена судебная экспертиза. 

Тэги: промбаза

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