На промбазе в Бабушкинском районе тракториста насмерть придавило металлической конструкцией

В Бабушкинском районе 49-летнего тракториста на промбазе насмерть придавило металлической конструкцией. Трагедия произошла днем 26 ноября в поселке Ида.

- По данным следствия, производственной базе, принадлежащей местному предпринимателю, тракторист осуществлял ремонтные и сварочные работы. Во время указанных работ его придавило упавшей металлической конструкцией. Работник получил травмы груди и живота, от которых скончался на месте происшествия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту смерти мужчины проводится провека. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Опрашиваются очевидцы, у предпринимателя изъята необходимая документация, назначена судебная экспертиза.