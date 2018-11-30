В Череповце, Великом Устюге, Устюжне и Кадуе закрыли незаконные игровые клубы

Двое череповчан организовали в Великом Устюге, Устюжне, Кадуе и Череповце незаконные игровые клубы. В отношении 43-летнего и 37-летнего мужчин, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

- По версии следствия, в период с октября 2016 года по октябрь 2018 года двое жителей Череповца в нарушение действующего законодательства организовали проведение азартных игр с использованием компьютерной техники по различным адресам в гг. Череповце, Великом Устюге, Устюжне и п. Кадуе, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Деятельность клубов была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Вологодской области. Следователями СКР совместно с полицией проведены обыски по местам проведения азартных игр и жительства подозреваемых и иных лиц, причастных к этому. Изъято более 70 единиц оборудования. Допрашиваются свидетели и подозреваемые, ведется следствие.