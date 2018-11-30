К 15 декабря в Вологде включат всю новогоднюю иллюминацию

Подключение праздничной иллюминации в Вологде начнется на следующей неделе и полностью завершится к 15 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации. Первой засияет площадь Революции, где уже украшены скверы, установлен светодинамический фонтан и фигура Деда Мороза на тройке лошадей.

Кроме того, уже смонтированы 15 новых светодиодных панно на Октябрьском бульваре и в сквере на Соборной горке. Активно идет украшение фасадов домов, на которых появится около 5 км гирлянд.

«В целом по украшению города сейчас выполнено 95 % от общего объема работ, и, начиная со следующей недели, мы будем постепенно подключать иллюминацию. В целом привычное всем расположение подсветки в этом году несколько изменится. Поскольку ужесточились требования энергетиков по безопасности, нам пришлось большинство прожекторов, которые раньше размещались на уровне земли, поднять на столбы. Это изменит световую картинку, которая появится при зажжении иллюминации, и думаем, что будет интересный эффект, который понравится вологжанам. Город полностью засияет к 15 декабря и останется подсвеченным до середины февраля», – отметила руководитель городской дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Галина Цыпкус.

В ближайшие выходные начнется монтаж искусственной ели на Кремлевской площади, а ориентировочно 9 декабря будет установлен главный символ Нового года – 17-метровая ель на площади Революции.

Все остальные 16 лесных красавиц уже появились в разных уголках города: на площадях Чайковского, Федулова, в Страсбургском сквере, пр. Победы, улицах Конева, Залинейной, в микрорайонах Тепличном, Осаново, Прилуках, Лукьяново, Бывалово, Ковырино, Молочное. Для микрорайонов подобрали деревья высотой 10 метров. Накануне специалисты провели монтаж 17- метровой ели на площади Дрыгина.

В этом году в Вологде вновь пройдут праздничные мероприятия в рамках проекта «Рождественская сказка в Вологде». Новогодний марафон стартует 30 декабря, когда российский Дед Мороз и Царевна Морошка зажгут огни на главной вологодской ели. С программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города Вологды.