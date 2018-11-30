Убийцу 30-летней вологжанки Марии Шарыповой приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима

В Вологде вынесли приговор убийце 30-летней вологжанки Марии Шарыповой, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, 9 января Мария Шарыпова ушла из дома по улице Судоремонтной, и с тех пор о ее местонахождении никто ничего не знал. Следователи выяснили, девушку убил ее 60-летний знакомый во время пьяной ссоры.

- Судом и следствием установлено, что 10 января 2018 года по месту жительства на ул. Судоремонтной г. Вологды во время совместного распития спиртных напитков 60-летний хозяин задушил 30-летнюю знакомую, с которой поддерживал половую связь. С целью сокрытия преступления он расчленил тело и пытался сжечь останки в заброшенном гараже, а часть их закопал в подбалконном помещении квартиры и зацементировал пол, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В феврале 2018 года фрагмент останков погибшей из гаража был обнаружен прохожей, выгуливавшей собак. Действия мужчины квалифицировали по статье «Причинение смерти по неосторожности». В связи с истечением сроков давности уголовного преследования обвинение по данному факту не предъявлено.

За убийство суд приговорил вологжанина к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того, он должен выплатить в пользу матери погибшей 832 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в ходе расследования уголовного дела следователи-криминалисты обнаружили под полом в квартире, в которой раньше жил подозреваемый, останки другой, 19-летней девушки, пропавшей в 1996 году. Мужчина признал, что по неосторожности причинил смерть знакомой. В связи с истечением сроков давности уголовного преследования обвинение по данному факту не предъявлено.