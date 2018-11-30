Полиция объявила вознаграждение в 500 тысяч рублей за помощь в раскрытии убийства вологжанина Андрея Шмелева

30.11.2018 [Происшествия]

Начальник УМВД России по Вологодской области  объявил вознаграждение за помощь в раскрытии убийства Андрея Шмелева, тело которого было найдено на дороге в Вологодском районе. Сумма вознаграждения - 500 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 22 ноября на дороге из Стризнево в Федотово. Рядом стоял автомобиль убитого -  «Хендай Солярис» темно-синего цвета, государственный номер О996КА68. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время сотрудники полиции и Следственного Комитета устанавливают возможных свидетелей, очевидцев происшествия, а также осуществляют сбор любой информации, способствующей раскрытию данного преступления, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по делу, просят обратиться в отдел по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска УМВД России по Вологодской области по телефонам: (8172) 76-59-78, 76-59-28 либо лично к заместителю начальника УУР подполковнику полиции Дорофееву Виталию Робертовичу, тел.: 8-999-260-81-60.

Тэги: убийство, поиск, свидетели

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