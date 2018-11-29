3,3 млн рублей потратят на ремонт трех спортивных школ в Вологде в 2019 году

29.11.2018 [Общество]

На ремонт помещений трех спортивных школ в Вологде в 2019 году потратят 3,3 млн рублей. Такая сумма предусмотрена в городском бюджете на проведение работ в СДЮСШОР № 3 по футболу, СДЮСШОР № 2 по баскетболу и ДЮСШ «Юность».

В частности, будет отремонтирован малый спортивный зал в подразделении СДЮСШОР № 3, расположенном в 1 микрорайоне ПЗ. Много лет здание принадлежало подшипниковому заводу, было в частной собственности, затем его передали муниципалитету. В большой футбол ребята играют на открытом воздухе, а зимой занимаются мини-футболом в зале.

«Для занятий  полностью приспособлен  лишь один зал, где есть специальное покрытие на полу, сетка, ворота и прочные стены. По очереди там занимаются несколько групп футболистов разного возраста. Во втором, малом, зале таких возможностей сейчас нет. Раньше здесь проходили  фитнес-тренировки, и покрытие на полу соответствующее, резиновое. Для футбола оно не подходит. А стены из гипсокартона, они подвержены механическому воздействию, из-за ударов мячами в них появляются дыры», – рассказал руководитель спортивного комплекса СДЮСШОР № 3 по футболу Денис Куликов.

На ремонт зала, который начнется в следующем году, планируется направить 800 тыс. рублей. Кроме того запланировано 300 тыс. обновление фасада тира в здании ДЮСШ «Юность» на ул. Ярославской, 34а и  2 млн 200 тыс – на ремонт фасада СДЮСШОР № 2 по баскетболу на Некрасовском переулке, 15а.

«В проекте бюджета на 2019 год мы закладываем сумму в размере 3 млн 300 тысяч рублей на ремонт наших спортивных школ. В каждом из трех учреждений занимается по 700 детей и более, поэтому одна из первостепенных наших задач – создать комфортные условия для занятий спортом. Нам необходимо поддержать наши муниципальные спортивные школы, потому что в ближайшее время они будут переходить на программы профессиональной спортивной подготовки», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Тэги: ремонты

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