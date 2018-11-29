3,3 млн рублей потратят на ремонт трех спортивных школ в Вологде в 2019 году

На ремонт помещений трех спортивных школ в Вологде в 2019 году потратят 3,3 млн рублей. Такая сумма предусмотрена в городском бюджете на проведение работ в СДЮСШОР № 3 по футболу, СДЮСШОР № 2 по баскетболу и ДЮСШ «Юность».

В частности, будет отремонтирован малый спортивный зал в подразделении СДЮСШОР № 3, расположенном в 1 микрорайоне ПЗ. Много лет здание принадлежало подшипниковому заводу, было в частной собственности, затем его передали муниципалитету. В большой футбол ребята играют на открытом воздухе, а зимой занимаются мини-футболом в зале.

«Для занятий полностью приспособлен лишь один зал, где есть специальное покрытие на полу, сетка, ворота и прочные стены. По очереди там занимаются несколько групп футболистов разного возраста. Во втором, малом, зале таких возможностей сейчас нет. Раньше здесь проходили фитнес-тренировки, и покрытие на полу соответствующее, резиновое. Для футбола оно не подходит. А стены из гипсокартона, они подвержены механическому воздействию, из-за ударов мячами в них появляются дыры», – рассказал руководитель спортивного комплекса СДЮСШОР № 3 по футболу Денис Куликов.

На ремонт зала, который начнется в следующем году, планируется направить 800 тыс. рублей. Кроме того запланировано 300 тыс. обновление фасада тира в здании ДЮСШ «Юность» на ул. Ярославской, 34а и 2 млн 200 тыс – на ремонт фасада СДЮСШОР № 2 по баскетболу на Некрасовском переулке, 15а.