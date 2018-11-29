В Соколе задержали мужчину, который на улице приставал к двум маленьким девочкам

59-летний житель Сокола подозревается в развращении двух маленьких девочек. Инцидент произошел 26 ноября 2018 года на улице Мусинского районного центра.

- По версии следствия, мужчина встретил двух девочек, 12 и 11 лет, и демонстративно совершил сексуальные действия, развращающего характера, чем воздействовал на нормальное нравственное и психическое здоровье детей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Вчера родители девочек обратились в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установлена, он задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствием устанавливаются все обстоятельства деяния, решается вопрос об аресте подозреваемого.