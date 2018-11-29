В Вологде приставы приостановили строительство многоэтажки рядом с жилым комплексом "Речной квартал"

В Вологде приставы приостановили строительство многоквартирного дома на улице Карла Маркса рядом с жилым комплексом "Речной квартал". Возведением объекта занимается ООО«Реал-СВ».

Жильцы домов, находящихся по соседству со стройкой, обратились в суд с заявлением о признании недействительным выданного фирме разрешения на строительство многоэтажного жилого дома. По мнению заявителей, строительство осуществляется на земельном участке, который является общей долевой собственностью владельцев квартир в их жилом комплексе. Кроме того, данная территория предназначена для размещения общественно-деловой застройки.