В Вологде приставы приостановили строительство многоэтажки рядом с жилым комплексом "Речной квартал"

29.11.2018 [Общество]

В Вологде приставы приостановили строительство многоквартирного дома на улице Карла Маркса рядом с жилым комплексом "Речной квартал". Возведением объекта занимается ООО«Реал-СВ».

Жильцы домов, находящихся по соседству со стройкой, обратились в суд с заявлением о признании недействительным выданного фирме разрешения на строительство многоэтажного жилого дома. По мнению заявителей, строительство осуществляется на земельном участке, который является общей долевой собственностью владельцев квартир в их жилом комплексе. Кроме того, данная территория предназначена для размещения общественно-деловой застройки.

- Судебная коллегия по административным делам Вологодского областного суда удовлетворила частную жалобу и определила применить меры предварительной защиты административных истцов, направив в В отдел судебных приставов по г. Вологде №1 исполнительный лист с требованием приостановить строительство многоквартирного жилого дома, осуществляемое Обществом с ограниченной ответственностью «Реал-СВ». Исполняя определение суда, судебные приставы выехали по местонахождению строящегося дома и произвели исполнительные действия по приостановлению строительства,- сообщается на сайте УФССП России по Вологодской области.

 

Тэги: Строительство

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