По субботам каток на стадионе "Витязь" в Вологде можно посетить бесплатно

По субботам с 9.00 до 12.00 на стадионе "Витязь" в Вологде можно будет кататься на коньках бесплатно. Свободный вход в указанные часы будет действовать весь зимний сезон. Каток начнет свою работу в эту субботу, 1 декабря 2018 года.

- Открытие нового сезона массового катания на коньках состоится 30 ноября в 11.00 на стадионе "Витязь". Он стартует с физкультурно-спортивной акции «Зарядка с чемпионом» - для жителей области занятие проведет олимпийский чемпион по конькобежному спорту, начальник департамента физической культуры и спорта области Сергей Фокичев, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Более подробную информацию можно получить по телефону - 33-80-90.