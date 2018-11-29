В Тарногском Городке появится Дом меда и Музей матушки - Пчелы

29.11.2018 [Общество]

В Тарногском Городке появится Дом меда и Музей матушки - Пчелы.

В Песчаном переулке началось строительство Дома мёда. Планируется, что это будет двухэтажное здании площадью около 100 квадратных метров. В нём будет размещён Культурно-развлекательный центр "Музей матушки Пчелы" и магазин пчеловодческой продукции.

- Строители уже собрали первые конструкции строения. Если северная погода не внесет свои коррективы в их работу, то торжественное открытие Дома меда состоится в августе 2019 года в рамках традиционной ярмарки «Тарнога - столица меда Вологодского края»,- сообщается на сайте правительства Вологодской области.

Строительство ведёт благотворительный фонд "Тарнога" при поддержке и сотрудничестве с администрацией Тарногского муниципального района.

 

Тэги: пчеловодство

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