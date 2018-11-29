Преподаватели Вологодской ГМХА проводят онлайн-уроки для всех желающих

30 ноября и 1 декабря преподаватели факультетов Вологодской ГМХА проведут онлайн-уроки для всех желающих.

Так, 30 ноября в 15:00 доцент кафедры энергетических средств и технического сервиса, кандидат технических наук Федор Киприянов расскажет о закалке металлов. В этот же день в 17:00 кандидат физико-математических наук Юлия Плотникова рассмотрит несколько вариантов задач № 13 из ЕГЭ по математике профильного уровня.

1 декабря кандидат технических наук, заведующая кафедрой технологии молока и молочных продуктов Галина Забегалова расскажет о сыре: чем он хорош, и может ли он нанести вред организму.

Как сообщили в пресс-центре Вологодской ГМХА, онлайн-уроки для всех желающих проходят с начала этого учебного года по расписанию. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте академии.

Для участия в вебинаре требуется регистрация. Форма регистрации также размещена на сайте.