Госдолг Вологодской области к 2022 году планируют сократить на 10 млрд рублей

Бюджет Вологодской области на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов накануне принят в первом чтении депутатами Законодательного собрания региона. По уточненным данным, объем доходов области составит 71,2 млрд рублей, расходов – 72,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 1,29 млрд рублей.

«64,5 % расходов областного бюджета или 43,4 млрд. рублей направляется на социальную сферу. Почти 14 млрд рублей пойдут на образование, 11,5 млрд рублей -на здравоохранение и более 12 млрд рублей на социальную поддержку»,- прокомментировал председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

Деньги пойдут на модернизацию системы здравоохранения, развитие системы образования - строительство социально важных объектов. Так, в Соколе планируется строительство новой школы с бассейном и Ледового дворца, в Кичменгском Городке - строительство ФОКа, в Вологде будет построен новый бассейн, а в Череповце – два физкультурно-оздоровительных комплекса. Андрей Луценко также подчеркнул, что бюджет области является сбалансированным, учтены все обязательства, в том числе по развитию региона.

Основное влияние на формирование доходов областного бюджета сохранится за металлургами и химиками. Поступления налогов от них будут определять практически 22 % от общей суммы.

- В проекте областного бюджета также учтено досрочное погашение долговых обязательств области по действующим банковским кредитам. В 2019 году и 2020 году по одному миллиарду рублей, в 2021 году – два миллиарда рублей. Госдолг области на 1 января 2022 года составит 16% от налоговых и неналоговых доходов бюджета или 10, 7 млрд рублей. Снижение данного показателя составляет 30% к уровню на 1 января 2018 года, и практически весь объем госдолга составят реструктуризированные бюджетные кредиты, - отметила в своем выступлении замгубернатора Валентина Артамонова.

Как ранее сообщал Newsvo, по данным на 1 января 2019 года уровень государственного долга ожидается в размере 20,7 млрд рублей.

Бюджет 2019-2021 годов сформирован на основе 23 государственных программ, доля расходов областного бюджета в рамках которых в 2019 году составит 97%, в 2020 году – 97,4%, в 2021 году – 99%.

11 декабря состоится второе чтение бюджета.