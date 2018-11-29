С 1 января многодетные семьи в Вологодской области смогут получать денежные выплаты вместо земельных участков

29.11.2018 [Общество]

С 1 января 2019 года в Вологодской области многодетным семьям, стоящим в очереди на получение участка под индивидуальное жилищное строительство, предложат денежную выплату вместо земли. Соответствующее решение было принято накануне на сессии регионального Законодательного собрания.

По данным правительства Вологодской области сейчас в очереди состоит порядка 8,4 тысячи семей.

 «К сожалению, земельный фонд, особенно в городах, ограничен, поэтому очередь на получение участка большая. Значительная часть предоставляемых семьям наделов не обеспечена инфраструктурой. Все это ведет к тому, что время ожидания участка – слишком длительно. Принятым законом мы предлагаем альтернативу, - пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности ЗСО Денис Долженко. – Выплата будет предложена всем, кто стоит в очереди на получение участка для ИЖС. Право выбора – получить денежные средства либо ждать, когда подойдет очередь - остается за гражданам».

Размер компенсации составит 223,4 тысячи рублей. Потратить эту сумму можно на покупку земельного участка или жилого помещения, можно оплатить договор строительного подряда на строительство дома, оплатить цену договора долевого участия, либо внести эти средства в качестве первоначального взноса по ипотеке, направить на выплату жилищного кредита.

Если семья получит эту выплату, то из очереди на выделение участка она будет исключена. Важное условие - объект недвижимого имущества, приобретаемый на единовременную выплату, должен располагаться на территории Вологодской области.

Выплата будет предоставляться не на личный счет гражданина, а тем, кто непосредственно будет выполнять работы по строительству дома, продавцу объекта недвижимости либо в банк.

По мере поступления денег в муниципалитет, органы местного самоуправления будут направлять очередникам уведомления о том, что они могут воспользоваться земельным сертификатом.

В случае, если гражданин предпочтёт воспользоваться сертификатом, то ему будет предоставлено ещё 60 дней для сбора необходимых документов. Их перечень будет разработан правительством области в ближайшее время.

Тэги: многодетные семьи, земельные участки

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