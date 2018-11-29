Профилактика гриппа: в клинике "Вита" советуют делать прививки до пика активности заболевания

29.11.2018 [Новости компаний]

Вакцинация максимально эффективна в предэпидемический сезон, то есть, начиная с первых месяцев осени. Иммунитет развивается уже через две недели после введения вакцины и держится до года, перекрывая два пика активности гриппа – осенне-зимний и зимне-весенний периоды.

В клинике «Вита» для вакцинации от гриппа используется зарубежная вакцина «Ваксигрипп», производство – Франция. Преимущество данного препарата в высокой степени защиты от компонентов вируса гриппа. Вакцина хорошо переносится, ее можно беременным женщинам и детям с 6 месяцев. Но если ребенку еще нет 6 месяцев, то в этом случае рекомендуется привить всю семью.

Следует отметить, что состав данной вакцины ежегодно обновляется, и потому всегда можно быть уверенным в ее высоком качестве. Эффективность вакцины подтверждена клиническими испытаниями и опытом применения во многих странах мира.
Вакцина зарегистрирована и применяется в России с 1992 г.

Вакцинацию в клиники «Вита» проводят под контролем врачей: педиатра и аллерголога- иммунолога. Прививка от гриппа может защитить детей и взрослых от заражения вирусом или хотя бы облегчить его течение.

«Во время эпидемии гриппа заметно повышается количество гипертонических кризов, инфарктов сердца и диабетических ком. Детский грипп нередко осложняется бронхитами, пневмониями, воспалением уха и другими заболеваниями. Поэтому лучший способ защитить себя и своих близких от гриппа – сделать прививку», – комментирует аллерголог-иммунолог медицинского центра «Вита» Елена Анатольевна Степанова.

Вакцинация от гриппа проводится по адресу: Вологда, Карла Маркса, 80, медицинский центр «Вита».
Узнайте более подробную информацию о вакцинации по телефону 26-44-26.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Тэги: Вита

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