«Череповецкий литейно-механический завод» оптимизирует затраты на отопление

29.11.2018 [Новости компаний]
«Череповецкий литейно-механический завод» оптимизирует затраты на отопление

Крупнейшее предприятие Вологодской области сотрудничает с «Сименс Финанс»

В 1950 году в Череповце развернулось строительство металлургического завода.  В течение следующих лет предприятие росло под руководством сильнейших специалистов отрасли, открывались новые направления и цеха. Сегодня «Череповецкий литейно-механический завод» численностью в 500 сотрудников работает сразу в трёх направлениях: машиностроение и металлургия, нефтехимия и нефтепереработка,  производство тракторов и спецтехники. Фактически «ЧЛМЗ» в сотрудничестве с Минским тракторным заводом является лидером по производству тракторной техники в России.

С 2015 года к числу партнёров «ЧЛМЗ»  присоединилась лизинговая компания «Сименс Финанс». Первый проект возвратного лизинга двух автоматических блочно-модульных котельных для отопления литейных цехов помог частично восстановить и направить на развитие завода оборотные средства, потраченные на оборудование, избежать затрат на отопление инфракрасными обогревателями. Сотрудничество продолжилось: аналогичная современная блочно-модульная котельная «Оптима» в комплекте с тепловентиляторами производства череповецкой компании «ГК Новая энергетика» была приобретена «ЧЛМЗ» уже в рамках одобренного «Сименс Финанс» лимита. Как уточнили в лизинговой компании, «МастерЛизинг» —  это аналог кредитной линии для надёжных клиентов, которым регулярно требуются инвестиции на приобретение транспорта, техники и оборудования. В «Сименс Финанс» такие решения — стандартная практика работы с постоянными лизингополучателями, которая не требует дополнительных документов и трудозатрат для реализации проектов и экономит время обеих сторон. В случае с «ЧЛМЗ» такой лимит составил более 100 млн.руб. В «Сименс Финанс» уверены, что это только начало, ведь у завода большие планы по развитию, в том числе и по локализации производства российско-белорусской тракторной техники в Череповце.

«Сейчас мы очень много работаем с промышленностью, но сотрудничество «Сименс Финанс» с «Череповецким литейно-механическим заводом», одним из крупнейших машиностроительных предприятий России, особенно важно для нас с точки зрения вклада в региональную экономику и работу предприятия. Ведь современное оборудование – это всегда улучшение условий труда, сокращение издержек и новые возможности для инвестиций в развитие. Например, три блочно-модульных газовых котельных позволили существенно снизить затраты на отопление производственных цехов и создать максимально комфортную температуру для работников. Результаты клиентов — лучший показатель, ведь у них появляются новые ресурсы для дальнейшего развития бизнеса, а значит, и новых лизинговых проектов», —  рассказала Анастасия Пушкина, директор представительства «Сименс Финанс» в Вологде. 

В «Сименс Финанс» также уточнили, что проекты по лизингу котельных и оборудования для собственной генерации в 2017-2018 году пользуются спросом у промышленных организаций и строительных компаний, так как обеспечивают бесперебойную работу в любой сезон. Для таких сделок компания предлагает специальные условия лизинга газопоршневых установок и котельных различных производителей. Если в них при этом  используются компоненты «Сименс», инвестиции предоставляются на длительный срок и по сниженным ставкам, а клиенту достаточно внести всего 15% от стоимости оборудования. При этом срок службы подобного оборудования зачастую многократно превышает срок договора лизинга, а экономия достигается уже в первые месяцы работы. Например, установленные на «ЧЛМЗ» котельные могут эксплуатироваться 20 лет.

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Вологде:

БЦ «Белладжио» (ул. Сергея Орлова, 4), офис 203

Тел.: (8172) 26-53-01

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