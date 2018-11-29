Пьяный житель Верховажского района угнал с фермы трактор и съехал на нем в кювет

В Верховажском районе полицейские раскрыли угон трактора с животноводческой фермы. В совершении преступления подозревается 29-летний местный житель.

Сообщение о происшествии в селе Сметанино поступило в дежурную часть вчера утром. Местный житель рассказал, что по дороге на работу заметил трактор Беларус 82, лежащий на обочине дороги.

Выехавшие на место полицейские выяснили, что трактор был угнан с местной фермы. Накануне вечером на территорию животноводческого предприятия пришел молодой человек.

- Сказав сторожу, что ему поручили возить сено, верховажец проник на парковку, где стояла техника. Ключ злоумышленник нашел в замке зажигания и на тракторе покинул территорию фермы. Так как он находился в состоянии опьянения, то не справился с управлением и съехал в кювет. Выбравшись из поврежденного транспортного средства, горе-водитель отправился домой отсыпаться, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские задержали подозреваемого. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон).