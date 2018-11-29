В Череповце будут судить женщину, которая убила своего ребенка во время родов на дому

В Череповце перед судом предстанет 32-летняя женщина, убившая во время родов своего младенца. Как ранее сообщал Newsvo, тело ребенка обнаружили 15 июня в полшестого утра при вывозе мусора из общего контейнера жилого 9-этажного дома на улице Краснодонцев.

Прибывшие на место следователи тогда выяснили, что накануне, 14 июня, в домашних условиях родила ребенка проживающая в этом же доме женщина. Череповчанка рассказала, что мальчик не подавал признаков жизни, и она сбросила его тело в мусоропровод. Однако, как показало следствие, женщина солгала.

- По версии следствия, в июне 2018 года по месту жительства в Череповце 32-летняя женщина, не состоявшая на учете по беременности, во время родов умышленно опустила новорожденного головой в воду, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Череповчанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка во время родов). Дело направлено в суд.