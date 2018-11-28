Пьяный житель Великого Устюга устроил пожар в своей квартире

В Великом Устюге пьяный мужчина спровоцировал пожар. Инцидент произошел в минувший понедельник, 26 ноября, вечером.

В 19:40 на пульт "01" поступило сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже в деревянном двухэтажном восьмиквартирном доме №33 на улице Пионерской. Через 6 минут спасатели были на месте происшествия. В 20:12 пожар ликвидировали. В результате пожара выгорела комната площадью 9 кв. метров, квартира закопчена по всей площади. 62-летний хозяин жилища с отравлением угарным газом госпитализирован.

Как рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области, на момент прибытия пожарных мужчина был пьян. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Ущерб от пожара предстоит оценить.