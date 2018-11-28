Библиотека имени Василия Верещагина в Череповце принимает детские книги в рамках благотворительной акции

Библиотека имени Василия Верещагина в Череповце объявила о старте благотворительной акции «Добрая детская книжка».

Акция стартовала накануне, в Международный день благотворительности, в #ЩЕДРЫЙВТОРНИК. Принять в ней участие может каждый. Для этого нужно до 4 декабря принести в библиотеку новую детскую книгу. Кроме того, организаторы предлагают принять участие в библиотечном флэшмобе.

- Оставь на нашем стенде запись, где нужно написать: о себе и своем участии в акции «ДОБРАЯ ДЕТСКАЯ КНИЖКА», о своей любимой детской книге или любимом авторе, о значении чтения в жизни человека (и маленького и большого), о том, что ты думаешь о благотворительности. Сделай в библиотеке фото/селфи на фоне нашей афиши и размести это фото на странице нашей группы - прямо тут на стене и на своей странице в соц.сетях с обязательными хэштегами #ДОБРАЯДЕТСКАЯКНИЖКА и #ЩЕДРЫЙВТОРНИК (нужны оба хэштега). Щелкнув по хэштегу, ты увидишь себя среди тысяч участников акции в нашем городе, в нашей области, стране и во всем мире!