Новым главным тренером хоккейной "Северстали" назначен Андрей Разин

28.11.2018 [Спорт]
Новым главным тренером хоккейной "Северстали" назначен Андрей Разин

Андрей Разин назначен новым главным тренером "Северстали", об этом сообщает группа хоккейного клуба в соцсети. 

- Ранее Андрей Владимирович руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ: «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».
Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров продолжат работать в тренерском штабе «Северстали», - говорится в сообщении. 

Павел Торгаев, исполнявший обязанности главного тренера череповецкой «Северстали» покидает команду. Он руководил командой с 12 ноября. Ранее он занимал должность тренера в штабе под руководством Александра Гулявцева. 

Тэги: хоккей
Фото из официальной группы ХК "Северсталь" в соцсети

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