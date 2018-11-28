Новым главным тренером хоккейной "Северстали" назначен Андрей Разин

Андрей Разин назначен новым главным тренером "Северстали", об этом сообщает группа хоккейного клуба в соцсети.

- Ранее Андрей Владимирович руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Также работал главным тренером в командах КХЛ: «Автомобилисте», «Югре» и «Адмирале».

Евгений Михалкевич, Андрей Карпин и Игорь Захаров продолжат работать в тренерском штабе «Северстали», - говорится в сообщении.



Павел Торгаев, исполнявший обязанности главного тренера череповецкой «Северстали» покидает команду. Он руководил командой с 12 ноября. Ранее он занимал должность тренера в штабе под руководством Александра Гулявцева.