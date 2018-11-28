В Череповце за 950 тысяч рублей капитально отремонтировали пожарную часть на улице Западной

В Череповце завершился капитальный ремонт пожарной части на улице Западной. Строители восстановили фасад, включая старую кирпичную кладку, покрасили стены в сине-оранжевые цвета МЧС, установили новые окна, заменили тепловой узел. Ремонт обошелся в 950 тысяч рублей.

- По техпаспорту износ здания достиг 34%, поэтому капитальные работы были необходимы. Это самая большая часть в Череповце, там развернут пункт по тушению крупных пожаров, находится специализированная техника: бронещит, две автолестницы, пожарно-насосная станция, которая может подать до 110 литров в секунду. На следующий год мы подали заявку на ремонт еще пяти зданий противопожарной службы, - рассказал официальному сайту Череповца начальник второго отряда противопожарной службы Андрей Горчаков.

Здание пожарно-спасательной части № 14 на улице Западной, 3 построено в 1954 году. За 64 года капитального ремонта здесь не было. В пожарной части работают 43 человека, они отвечают за Индустриальный район и промышленные территории