Госконтракт на реконструкцию аэропорта в Великом Устюге подписали с ЗАО «Горстройзаказчик»

28.11.2018 [Общество]

Реконструировать аэропорт в Великом Устюге будет ЗАО «Горстройзаказчик». Соответствующий государственный контракт сегодня был подписан в Вологде в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе.

По проекту, все работы на объекте разделены на два этапа. На первом предполагается удлинение взлетно-посадочной полосы до 1800 метров и ее расширение до 40 метров, а также устройство рулежной дорожки, реконструкция мест стоянок воздушных судов, замена светосигнального оборудования и установка автоматического радиопеленгатора.

Согласно контракту, цена которого составляет 1 млрд. 83 млн. рублей, все работы по первому этапу должны быть завершены в 2020 году, сообщает пресс-служба главы региона.

- Жители Великоустюгского района давно ждут начала строительства этого объекта. Я уверен, что реконструкция взлетно-посадочной полосы придаст новый импульс развитию Великого Устюга, значительно улучшив транспортную доступность восточных территорий и повысив их инвестиционную привлекательность, - подчеркнул глава региона Олег Кувшинников.   

Как ранее сообщал Newsvo, 14 февраля правительство Вологодской области и Росавиация заключили соглашение о предоставлении бюджету региона субсидии из федеральной казны на софинансирование реконструкции аэропорта в Великом Устюге. Подрядчика должны были выбрать до 1 августа 2018 года, однако в этот срок уложиться не получилось – у аукционов не было участников. На очередной аукцион, который состоялся 1 ноября, ЗАО «Горстройзаказчик» подало заявку, которая стала единственной.

Кроме того, изменилась стоимость работ. Если сначала власти Вологодской области заявлялись на аукцион с максимальной ценой контракта в 931 млн рублей, то при повторном объявлении аукциона цена повысилась до 1,082 млрд рублей, т.е. на 151 млн рублей больше.  Также были перенесены сроки сдачи объекта – с марта на июнь 2020 года.

 

Тэги: аэропорты

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