Вологодский паб "Оливер" отменил концерт группы "Френдзона", запланированный на 4 декабря

28.11.2018 [Общество]

В Вологде отменили концерт группы "Френдзона", запланированный на 4 декабря в пабе "Оливер". Эту информацию Newsvo подтвердили в администрации паба.

"Да, у нас отменился этот концерт", - подтвердили в пабе, отказавшись пояснить, по какой причине произошла отмена, - "По причине почитайте в интернете, там все написано".

Как ранее сообщал Newsvo, в понедельник стало известно, что по поводу проведения концертов Хаски и группы "Френдзона" в Вологде в прокуратуру обратилась уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. 

Проанализировав тексты композиций, исполняемых коллективами, омбудсмен пришла к выводу, что в них содержится информация, запрещенная для распространения среди несовершеннолетних нормами Федерального закона от 29.12.2010N436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". При этом на концерты приглашаются зрители от 12 лет.

- Концерты должны быть, конечно, запрещены для несовершеннолетних. Если они поменяют маркировку, и прокуратура посмотрит, что  они действительно там что-то поменяли, то 18+ уже меня не касается. Но для детей такие концерты должны быть запрещены. Я даже специально тексты распечатала, отправила в прокуратуру, потому что откровенно они аморальны: и алкоголь, и сигареты, и однополая любовь, и секс. Я считаю, что такая информация должна быть запрещена для наших детей, - пояснила корреспонденту Newsvo уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Обращение омбудсмен также направила в Роскомнадзор.

Концерт хип-хоп-исполнителя Хаски должен состояться 2 декабря в клубе Х.О. Вчера стало известно, что его отменили. 

"Медуза" пишет, что петербургская группа «Френдзона» исполняет остроумный танцевальный хип-хоп про подростков и (преимущественно) их сексуальные фрустрации; одним из ее идеологов, как принято считать, является рэпер Владимир Галат, принимавший участие в рэп-баттлах Versus. В группе «Френдзоны» в «ВК» более 300 тысяч подписчиков; с 1 ноября дуэт находится в туре по 28 городам России.

Тэги: концерты, отмена

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