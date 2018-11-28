Трое жителей Череповца задержаны по подозрению в торговле наркотиками

28.11.2018 [Происшествия]

В Череповце задержали преступную группу, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков. Наркотические средства сбывали двое девушек и один мужчина.

Сотрудники Череповецкого линейного отдела полиции и сотрудники УФСБ России по Вологодской области при поддержке ОМОНа Росгвардии задержали девять местных жителей, участвовавших в незаконном обороте наркотиков в городе. В ходе проверки установлено, что 6 человек из 9 были потребителями: 5 молодых людей и девушка. Еще 3 человека: двое девушек 35 и 39 лет и 39-летний мужчина распространяли наркотические средства N-метилэфедрон и гашиш через тайники - «закладки».

О стоимости и месте тайника сообщали покупателю заранее через интернет. Часть наркотических средств не дошла до конечного «потребителя», так как в ходе оперативно-розыскных мероприятий ее изъяли из незаконного оборота. В ходе обыска по месту жительства у участников преступной группы, а также в местах тайников-«закладок» и в ходе личного досмотра «потребителей» правоохранители изъяли синтетический и растительный наркотики в крупном размере.

- В отношении сбытчиков возбуждены 4 уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере», ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и ч.1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств.»,- сообщает пресс-служба  Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.

Также проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Потребители запрещенных препаратов привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 6.8 КРФоАП «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств".

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы Вологодского линейного отдела УМВД

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