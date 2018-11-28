У жительницы Вытегры изъяли компьютер из-за комментария в соцсети о взрыве в архангельском УФСБ

28.11.2018 [Общество]

Жительница Вытегры стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме из-за комментария в соцсети. Как рассказали Newsvo в региональном отделении КПРФ, их сторонница Надежда Ромасенко резко высказалась в одной из групп по поводу взрыва, произошедшего в управлении ФСБ в Архангельске.

- Через некоторое время после этого к женщине пришли домой правоохранители и, с ее слов, они не предъявили ей каких-либо документов: ордера на обыск, или еще чего-то, просто сказали, что заберут компьютерную технику. Бумаги, на основании чего все происходит, они не предоставили, а насколько я понимаю, она должна быть в данном случае. Потом ее сопроводили в отдел, там показали распечатку из соцсети, и на основании этого ей сказали, что ее осудят по статье об экстремизме, а там до 7 лет лишения свободы, - рассказал Newsvo первый секретарь Вологодского обкома КПРФ Александр Морозов.

В данный момент женщина находится дома, но ей запретили пользоваться интернетом. Вологодское отделение КПРФ ищет способы, чтобы оказать юридическую помощь своей стороннице.

- Если там в сердцах что-то и было высказано, то, как мне кажется, это не повод для уголовного разбирательства. Или они хотят раскрутить это дело, показать, вот, какие мы сильные, мы можем тут женщину заломать, и давайте-ка, все вы будьте вежливы и послушны. Не все люди думают одинаково, и если уж на то пошло, то скоро экстремизмом станет столько вещей, и если государство будет бороться такими средствами, то я не знаю, к чему мы придем, - говорит Александр Морозов.

Надежда Ромасенко ранее работала преподавателем, но сейчас не работает, потому что ухаживает за матерью – инвалидом I группы. Ее сторонники рассказывают, что женщина всегда смело выступала на митингах и резко критиковала руководство области.

В управлении ФСБ по Вологодской области корреспонденту Newsvo сообщили, что в их производстве уголовного дела, возбужденного в отношении Надежды Ромасенко, нет. Мы запросили также комментарий УМВД по Вологодской области по данному вопросу и ждем ответ в ближайшее время.

Тэги: экстремизм. соцсети, террористы

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