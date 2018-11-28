Пять разных субсидий для муниципалитетов в Вологодской области объединили в одну

28.11.2018 [Экономика]

В Вологодской области пять разных субсидий для муниципалитетов объединили в одну. Речь идет о субвенциях на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений, в сфере регулирования цен (тарифов), по лицензионному контролю, в сфере охраны окружающей среды, по опеке и попечительству.

- Если раньше на какую-то субсидию вдруг планировалось денег поменьше, чем заложили, на какую-то – побольше, то требовалось обращаться в департамент финансов, чтобы их перераспределить. Сегодня в рамках одной субсидии это можно делать на месте, что гораздо удобнее, - прокомментировал заместитель председателя законодательного собрания Вологодской области Андрей Подволоцкий.

Кроме того, на сегодняшней сессии депутаты также одобрили законопроект, изменяющий порядок направления районам субсидии на повышение зарплаты бюджетникам, а также закрепили в законе положение о том, что субсидии на сбалансированность бюджета будут выдаваться тем муниципалитетам, которые  демонстрируют хорошие показатели в сфере управления финансами.

Тэги: субсидии, муниципальная власть

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