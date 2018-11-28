В Вологодской области многодетным семьям будут компенсировать 50% коммунальных расходов

В Вологодской области увеличили размер компенсации коммунальных расходов для многодетных семей с 30% до 50%. Соответствующий законопроект был принят сегодня на сессии регионального парламента.

- На наш взгляд, это важная инициатива и важное решение, количество многодетных семей в Вологодской области увеличивается. По сравнению с 2009 годом, их стало больше в два раза, это не может не радовать. В бюджете дополнительно запланировано более 60 млн рублей, воспользоваться этой выплатой может любая многодетная семья, чей статус признан, это около 13 тысяч семей, - рассказала заместитель председателя комитета по социальной политике ЗСО Людмила Гусева.

Отметим, что ежемесячная денежная компенсация на оплату расходов коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления без учета повышающих коэффициентов.