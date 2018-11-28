Пьяный вологжанин отверткой вскрыл чужой ВАЗ, угнал его и попал в ДТП

В Вологде пьяный мужчина угнал чужой ВАЗ и попал на нем в ДТП, сообщает пресс-служба областного УМВД. Авария произошла на глазах у сотрудников патрульно-постовой службы.

Полицейские, патрулируя центр города, заметили, как автомобиль ВАЗ-2107, выезжающий с парковки. В следующий момент правоохранители увидели, что, заезжая в соседний двор, водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный "Шевроле". Полицейские тут же бросились к месту столкновения.

- Из машины ВАЗ вышел мужчина, у которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения. Патрульные вызвали сотрудников ДПС. От прохождения освидетельствования 21-летний водитель отказался, в отношении гражданина на месте был составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, как выяснили полицейские, автомобиль нарушитель угнал. Заявление об угоне еще только поступило в полицию. Молодой человек пояснил, что выпил и решил покататься на чужой машине. Автомобиль он вскрыл и завел ВАЗ-2107 с помощью отвертки.

- Ранее подозреваемый уже имел проблемы с законом. Мужчина был доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.