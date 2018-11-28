В Череповце водитель иномарки насмерть сбил на "зебре" 30-летнюю женщину

30-летняя женщина погибла под колесами иномарки в Череповце. Трагедия произошла сегодня около 7.40 утра возле дома 53 по улице Олимпийской.

- По предварительной информации, 24-летний молодой человек, управляя автомашиной "Шкода Рапид", совершил наезд на женщину , которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба областого УМВД.

От полученных травм череповчанка скончалась на месте ДТП. На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.