В Череповце водитель иномарки насмерть сбил на "зебре" 30-летнюю женщину
28.11.2018 [Происшествия]
30-летняя женщина погибла под колесами иномарки в Череповце. Трагедия произошла сегодня около 7.40 утра возле дома 53 по улице Олимпийской.
- По предварительной информации, 24-летний молодой человек, управляя автомашиной "Шкода Рапид", совершил наезд на женщину , которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает пресс-служба областого УМВД.
От полученных травм череповчанка скончалась на месте ДТП. На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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