Школа №10 в Череповце перешла на дистанционное обучение из-за вспышки острого гастроэнтерита

28.11.2018 [Происшествия]

Роспотребнадзор проводит проверку по факту вспышки острого гастроэнтерита в школе №10 в Череповце. На прошлой неделе заболели 15 учеников, некоторые были госпитализированы. 

- Потребовалось проведение ограничительных мероприятий, дезинфекции, в связи с этим школа с понедельника переведена на дистанционное обучение, - рассказали Newsvo в отделе Роспотребнадзора в Череповце.

Специалисты выясняют, откуда началось заражение детей. 

Согласно информации из открытых источников, острый гастроэнтерит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и кишечника вирусной, бактериальной, либо аллергической природы. К основным симптомам заболевания относят тошноту и рвоту, диарею, боли в животе, лихорадку, изменение консистенции и окраски кала, явления интоксикации и обезвоживания.

 

Тэги: инфекция, роспотребнадзор

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