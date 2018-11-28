Школа №10 в Череповце перешла на дистанционное обучение из-за вспышки острого гастроэнтерита

Роспотребнадзор проводит проверку по факту вспышки острого гастроэнтерита в школе №10 в Череповце. На прошлой неделе заболели 15 учеников, некоторые были госпитализированы.

- Потребовалось проведение ограничительных мероприятий, дезинфекции, в связи с этим школа с понедельника переведена на дистанционное обучение, - рассказали Newsvo в отделе Роспотребнадзора в Череповце.

Специалисты выясняют, откуда началось заражение детей.

Согласно информации из открытых источников, острый гастроэнтерит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка и кишечника вирусной, бактериальной, либо аллергической природы. К основным симптомам заболевания относят тошноту и рвоту, диарею, боли в животе, лихорадку, изменение консистенции и окраски кала, явления интоксикации и обезвоживания.