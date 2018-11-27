Вологодские спортсмены завоевали награды международного турнира по боевому самбо, который прошел в минувшее воскресение в Санкт-Петербурге. Соревнования посвящены подвигу бойцов 6-й роты, 104-го полка, 76-ой дивизии ВДВ, погибшей в Чечне.



Вологодскую область на соревнованиях представляли воспитанники клуба "Поединок". Они завоевали 1 золотую и 3 серебряных медали.



Удачней всех выступил Александр Серов, который занял 1 место, в награду получив Кубок и звание кандидата в Мастера спорта по Боевому самбо. Второе место заняли; Иван Зернов, Константин Бучин и Даниил Шипицин.