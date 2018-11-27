В Вологде полиция объявила в розыск пропавшего 31-летнего Виктора Пасечного
27.11.2018 [Общество]
В Вологде пропал 31-летний Виктор Пасечный. 22 ноября 2018 года мужчина ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. На связь с родственниками вологжанин не выходит.
На вид мужчине около 30-35 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза серые. Был одет в темную вязаную шапку, черную спортивную куртку с темно-синими вставками, сине-голубые джинсы, кроссовки с белой подошвой. При себе имел сотовый телефон.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Пасечного Виктора Анатольевича, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам в Вологде: (8172) 76-31-14, 8-953-518-27-64 или «02».
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