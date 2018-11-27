Двое жителей Бабаево украли продукты из школьной столовой

27.11.2018 [Происшествия]

В Бабаевском районе двое местных жителей похитили продукты из школьной столовой. 

В полицию обратилась работница школы №3, расположенной в поселке леспромхоза города Бабаево. Женщина рассказала, что пришла утром на работу и увидела, что входная дверь взломана, а из столовой пропали продукты. Ущерб оценили более, чем в 10 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что неизвестные проникли в здание ночью, выбив дверь запасного выхода.

Под подозрение попали два местных жителя 20 и 23 лет. Молодых людей задержали. В ходе беседы они сознались в краже.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".

Тэги: школа, кража еды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Экс-замгубернатора Николая Гуслинского приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу
На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед
На дороге вблизи поселка Стризнево в Вологодском районе убили 30-летнего мужчину
Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу
В Великоустюгском районе глава поселения разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
Водителя КамАЗа, который пьяным сбил насмерть вологжанку на «зебре», осудили условно
В Вологде могут отменить концерты «Хаски» и «Френдзоны» из-за жалобы уполномоченного по правам ребенка
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Вологодском районе
В Вологде спасли куницу, застрявшую в заборе
Восемь чиновников мэрии Череповца наказали за недостоверные сведения о доходах
27.11.2018 [Общество]

Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски

973
1
27.11.2018 [Общество]

В поселке Суда Череповецкого района жители жалуются на некачественное благоустройство дворов

482
0
27.11.2018 [Происшествия]

В Вологде мужчина украл из Лазаревского храма пожертвования прихожан, чтобы потратить на выпивку

972
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали награды международного турнира по боевому самбо
В Вологде полиция объявила в розыск пропавшего 31-летнего Виктора Пасечного
Двое жителей Бабаево украли продукты из школьной столовой
Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски
В Череповце водитель «Форда», уходя от столкновения с МАЗом, врезался в автобусную остановку
Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» завоевал награды международного фестиваля «Inclusive Art»
В поселке Суда Череповецкого района жители жалуются на некачественное благоустройство дворов
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

4508
0
27.11.2018 [БлогоVO]

«Вы должны написать, что…»

57
0
27.11.2018 [Обзор Прессы]

Самый хитрый зверь живет в Череповце

356
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика