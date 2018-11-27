Двое жителей Бабаево украли продукты из школьной столовой

В Бабаевском районе двое местных жителей похитили продукты из школьной столовой.

В полицию обратилась работница школы №3, расположенной в поселке леспромхоза города Бабаево. Женщина рассказала, что пришла утром на работу и увидела, что входная дверь взломана, а из столовой пропали продукты. Ущерб оценили более, чем в 10 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что неизвестные проникли в здание ночью, выбив дверь запасного выхода.

Под подозрение попали два местных жителя 20 и 23 лет. Молодых людей задержали. В ходе беседы они сознались в краже.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".