Двое жителей Бабаево украли продукты из школьной столовой
27.11.2018 [Происшествия]
В Бабаевском районе двое местных жителей похитили продукты из школьной столовой.
В полицию обратилась работница школы №3, расположенной в поселке леспромхоза города Бабаево. Женщина рассказала, что пришла утром на работу и увидела, что входная дверь взломана, а из столовой пропали продукты. Ущерб оценили более, чем в 10 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что неизвестные проникли в здание ночью, выбив дверь запасного выхода.
Под подозрение попали два местных жителя 20 и 23 лет. Молодых людей задержали. В ходе беседы они сознались в краже.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".