Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски

27.11.2018 [Общество]

"Party Club X.O" в Вологде отменил концерт рэпера Хаски, запланированный на 2 декабря. Эту информацию Newsvo подтвердил арт-директор клуба Даниил Плотников.

По неофициальным данным, перед этим директора клуба вызывали в прокуратуру, УМВД и ОБЭП и угрожали закрытием на время разбирательства, если концерт все-таки будет проведен. Newsvo пока не удалось получить официальный комментарий руководства клуба и правоохранителей по этому поводу.

Как ранее сообщал Newsvo, по поводу проведения концертов Хаски и группы "Френдзона" в Вологде в прокуратуру обратилась уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. 

Проанализировав тексты композиций, исполняемых коллективами, омбудсмен пришла к выводу, что в них содержится информация, запрещенная для распространения среди несовершеннолетних нормами Федерального закона от 29.12.2010N436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". При этом на концерты приглашаются зрители от 12 лет.

- Концерты должны быть, конечно, запрещены для несовершеннолетних. Если они поменяют маркировку, и прокуратура посмотрит, что  они действительно там что-то поменяли, то 18+ уже меня не касается. Но для детей такие концерты должны быть запрещены. Я даже специально тексты распечатала, отправила в прокуратуру, потому что откровенно они аморальны: и алкоголь, и сигареты, и однополая любовь, и секс. Я считаю, что такая информация должна быть запрещена для наших детей, - пояснила корреспонденту Newsvo уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Обращение омбудсмен также направила в Роскомнадзор.

Концерт хип-хоп-исполнителя Хаски должен состояться 2 декабря в клубе Х.О. Поп-панк группа "Френдзона" должна была выступить 4 декабря в  "Оливере".

Суд Краснодара арестовал рэпера Хаски 22 ноября на 12 суток по статье о мелком хулиганстве: после срыва концерта в Краснодаре рэпер вышел к поклонникам и исполнил для них свою песню с крыши автомобиля. Артист вину не признал. Вчера решение суда об аресте было отменено.

Ранее отменили несколько концертов Хаски: в Ростове-на-Дону, Тольятти и Волгограде. Кроме того, 17 ноября «по требованию государственных органов» на YouTube заблокировали его клип «Иуда».

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Экс-замгубернатора Николая Гуслинского приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу
На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед
На дороге вблизи поселка Стризнево в Вологодском районе убили 30-летнего мужчину
Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу
В Великоустюгском районе глава поселения разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
Водителя КамАЗа, который пьяным сбил насмерть вологжанку на «зебре», осудили условно
В Вологде могут отменить концерты «Хаски» и «Френдзоны» из-за жалобы уполномоченного по правам ребенка
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Вологодском районе
В Вологде спасли куницу, застрявшую в заборе
Восемь чиновников мэрии Череповца наказали за недостоверные сведения о доходах
26.11.2018 [Общество]

В Вологде могут отменить концерты «Хаски» и «Френдзоны» из-за жалобы уполномоченного по правам ребенка

2829
6
20.11.2018 [Экономика]

Здание обанкротившегося Вологодского машзавода продали московской фирме за 2,85 млн рублей

7165
9
23.11.2018 [Происшествия]

Экс-директора Грязовецкого лесничества приговорили к 4 годам колонии за взятку в 1,5 млн рублей от предпринимателя

1826
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали награды международного турнира по боевому самбо
В Вологде полиция объявила в розыск пропавшего 31-летнего Виктора Пасечного
Двое жителей Бабаево украли продукты из школьной столовой
Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски
В Череповце водитель «Форда», уходя от столкновения с МАЗом, врезался в автобусную остановку
Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» завоевал награды международного фестиваля «Inclusive Art»
В поселке Суда Череповецкого района жители жалуются на некачественное благоустройство дворов
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

4508
0
27.11.2018 [БлогоVO]

«Вы должны написать, что…»

57
0
27.11.2018 [Обзор Прессы]

Самый хитрый зверь живет в Череповце

356
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика