Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски

"Party Club X.O" в Вологде отменил концерт рэпера Хаски, запланированный на 2 декабря. Эту информацию Newsvo подтвердил арт-директор клуба Даниил Плотников.

По неофициальным данным, перед этим директора клуба вызывали в прокуратуру, УМВД и ОБЭП и угрожали закрытием на время разбирательства, если концерт все-таки будет проведен. Newsvo пока не удалось получить официальный комментарий руководства клуба и правоохранителей по этому поводу.

Как ранее сообщал Newsvo, по поводу проведения концертов Хаски и группы "Френдзона" в Вологде в прокуратуру обратилась уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Проанализировав тексты композиций, исполняемых коллективами, омбудсмен пришла к выводу, что в них содержится информация, запрещенная для распространения среди несовершеннолетних нормами Федерального закона от 29.12.2010N436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". При этом на концерты приглашаются зрители от 12 лет.

- Концерты должны быть, конечно, запрещены для несовершеннолетних. Если они поменяют маркировку, и прокуратура посмотрит, что они действительно там что-то поменяли, то 18+ уже меня не касается. Но для детей такие концерты должны быть запрещены. Я даже специально тексты распечатала, отправила в прокуратуру, потому что откровенно они аморальны: и алкоголь, и сигареты, и однополая любовь, и секс. Я считаю, что такая информация должна быть запрещена для наших детей, - пояснила корреспонденту Newsvo уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Обращение омбудсмен также направила в Роскомнадзор.

Концерт хип-хоп-исполнителя Хаски должен состояться 2 декабря в клубе Х.О. Поп-панк группа "Френдзона" должна была выступить 4 декабря в "Оливере".

Суд Краснодара арестовал рэпера Хаски 22 ноября на 12 суток по статье о мелком хулиганстве: после срыва концерта в Краснодаре рэпер вышел к поклонникам и исполнил для них свою песню с крыши автомобиля. Артист вину не признал. Вчера решение суда об аресте было отменено.

Ранее отменили несколько концертов Хаски: в Ростове-на-Дону, Тольятти и Волгограде. Кроме того, 17 ноября «по требованию государственных органов» на YouTube заблокировали его клип «Иуда».