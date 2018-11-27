В Череповце водитель «Форда», уходя от столкновения с МАЗом, врезался в автобусную остановку

27.11.2018 [Происшествия]
В Череповце водитель «Форда», уходя от столкновения с МАЗом, врезался в автобусную остановку

В Череповце сегодня утром водитель «Форда» врезался в автобусную остановку, уходя от столкновения с грузовиком. ДТП произошло в 9.45 на Северном шоссе у дома №65.

Как сообщает отделение ГИБДД по Череповцу, 33-летний водитель МАЗа, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении «Форду», который ехал по главной дороге.

- Уходя от столкновения, водитель автомашины «Форд» применил экстренное торможение, автомашину занесло, и она совершила наезд на препятствие (остановка маршрутных транспортных средств), - говорится в сообщении.

К счастью, людей на остановке в тот момент не было. В результате ДТП травмы получил водитель иномарки. Медики зафиксировали у него перелом ребер справа, ушиб поясницы, левой кисти, мягких тканей лица.

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по Череповцу

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Экс-замгубернатора Николая Гуслинского приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу
На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед
На дороге вблизи поселка Стризнево в Вологодском районе убили 30-летнего мужчину
Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу
В Великоустюгском районе глава поселения разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
Водителя КамАЗа, который пьяным сбил насмерть вологжанку на «зебре», осудили условно
В Вологде могут отменить концерты «Хаски» и «Френдзоны» из-за жалобы уполномоченного по правам ребенка
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Вологодском районе
В Вологде спасли куницу, застрявшую в заборе
Восемь чиновников мэрии Череповца наказали за недостоверные сведения о доходах
26.11.2018 [Общество]

В Вологде могут отменить концерты «Хаски» и «Френдзоны» из-за жалобы уполномоченного по правам ребенка

2829
6
20.11.2018 [Экономика]

Здание обанкротившегося Вологодского машзавода продали московской фирме за 2,85 млн рублей

7165
9
23.11.2018 [Происшествия]

Экс-директора Грязовецкого лесничества приговорили к 4 годам колонии за взятку в 1,5 млн рублей от предпринимателя

1826
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали награды международного турнира по боевому самбо
В Вологде полиция объявила в розыск пропавшего 31-летнего Виктора Пасечного
Двое жителей Бабаево украли продукты из школьной столовой
Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски
В Череповце водитель «Форда», уходя от столкновения с МАЗом, врезался в автобусную остановку
Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» завоевал награды международного фестиваля «Inclusive Art»
В поселке Суда Череповецкого района жители жалуются на некачественное благоустройство дворов
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

4508
0
27.11.2018 [БлогоVO]

«Вы должны написать, что…»

58
0
27.11.2018 [Обзор Прессы]

Самый хитрый зверь живет в Череповце

356
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика