В Череповце водитель «Форда», уходя от столкновения с МАЗом, врезался в автобусную остановку
В Череповце сегодня утром водитель «Форда» врезался в автобусную остановку, уходя от столкновения с грузовиком. ДТП произошло в 9.45 на Северном шоссе у дома №65.
Как сообщает отделение ГИБДД по Череповцу, 33-летний водитель МАЗа, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении «Форду», который ехал по главной дороге.
- Уходя от столкновения, водитель автомашины «Форд» применил экстренное торможение, автомашину занесло, и она совершила наезд на препятствие (остановка маршрутных транспортных средств), - говорится в сообщении.
К счастью, людей на остановке в тот момент не было. В результате ДТП травмы получил водитель иномарки. Медики зафиксировали у него перелом ребер справа, ушиб поясницы, левой кисти, мягких тканей лица.