Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» завоевал награды международного фестиваля «Inclusive Art»

27.11.2018 [Общество]

Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» стал дважды лауреатом I степени на международном фестивале инклюзивного искусства «Inclusive Art». Также в фестивале принял участие сокольский танцевальный коллектив «Надежда».  Соревнования проходили с 20 по 23 ноября в Екатеринбурге.

Фестиваль проходил в два этапа: заочный и очный - фестивальный показ.

«Ступени» представил жюри два номера: бальный танец «Любовь сильнее» и эстрадный танец «На первом месте», «Надежда» станцевала в номинации народный танец.

По итогам заочного этапа фестиваля, в котором приняло участие 114 коллективов и исполнителей из 10 стран (Австралия, Армения, Белоруссия, Германия, Грузия, Иран, Киргизия, Молдавия, Непал и Россия), череповчане с обоими номерами стали лауреатами I степени и стали участниками гала-концерта фестиваля.

- После каждой поездки я думаю - ну все вроде последняя, а потом раз - и опять куда то приглашают. И я знаю - это нужно не только мне, это нужно ребятам, которые благодаря "Ступеням" побывают во многих местах, почувствуют себя настоящими путешественниками, выйдут из 4 стен своей квартиры, это нужно для имиджа коллектива, города, а раз так - то не смотря на трудности в финансировании, занятость на других работах мы снова собираемся в путь, навстречу приключениям, - говорит руководитель тануцевального коллектива Мария Новосельцева.

Тэги: инклюзия, Танцы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Экс-замгубернатора Николая Гуслинского приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу
На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед
На дороге вблизи поселка Стризнево в Вологодском районе убили 30-летнего мужчину
Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу
В Великоустюгском районе глава поселения разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
Водителя КамАЗа, который пьяным сбил насмерть вологжанку на «зебре», осудили условно
В Вологде могут отменить концерты «Хаски» и «Френдзоны» из-за жалобы уполномоченного по правам ребенка
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Вологодском районе
В Вологде спасли куницу, застрявшую в заборе
Восемь чиновников мэрии Череповца наказали за недостоверные сведения о доходах
19.11.2018 [Обзор Прессы]

"Презентационно-сервисный центр" Вологодской области заказал шикарный банкет для молочного форума

13746
4
16.11.2018 [Экономика]

В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей

4774
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали награды международного турнира по боевому самбо
В Вологде полиция объявила в розыск пропавшего 31-летнего Виктора Пасечного
Двое жителей Бабаево украли продукты из школьной столовой
Клуб "X.O." в Вологде отменил концерт рэпера Хаски
В Череповце водитель «Форда», уходя от столкновения с МАЗом, врезался в автобусную остановку
Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» завоевал награды международного фестиваля «Inclusive Art»
В поселке Суда Череповецкого района жители жалуются на некачественное благоустройство дворов
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

4508
0
27.11.2018 [БлогоVO]

«Вы должны написать, что…»

56
0
27.11.2018 [Обзор Прессы]

Самый хитрый зверь живет в Череповце

356
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика