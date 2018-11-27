Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» завоевал награды международного фестиваля «Inclusive Art»

Череповецкий танцевальный коллектив «Ступени» стал дважды лауреатом I степени на международном фестивале инклюзивного искусства «Inclusive Art». Также в фестивале принял участие сокольский танцевальный коллектив «Надежда». Соревнования проходили с 20 по 23 ноября в Екатеринбурге.

Фестиваль проходил в два этапа: заочный и очный - фестивальный показ.

«Ступени» представил жюри два номера: бальный танец «Любовь сильнее» и эстрадный танец «На первом месте», «Надежда» станцевала в номинации народный танец.

По итогам заочного этапа фестиваля, в котором приняло участие 114 коллективов и исполнителей из 10 стран (Австралия, Армения, Белоруссия, Германия, Грузия, Иран, Киргизия, Молдавия, Непал и Россия), череповчане с обоими номерами стали лауреатами I степени и стали участниками гала-концерта фестиваля.