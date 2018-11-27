В поселке Суда Череповецкого района жители жалуются на некачественное благоустройство дворов

В поселке Суда Череповецкого района жители нескольких дворов жалуются на некачественное благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда», сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания.

Татьяна Борисевич, жительница дома 25 по улице Дружбы рассказала, что часть работ, заложенных в смете по ремонту их двора, не выполнена.

- Нам обещали, что будет убран старый колодец, но его просто засыпали землей. Территорию рядом с детской площадкой должны были выровнять, но этого не сделано. Не обустроена и площадка под мусорные контейнеры, - пояснила женщина.

Кроме того, многих жильцов не устроило качество подсыпки - гравий очень большой, гулять по нему с коляской, кататься на велосипеде невозможно.

- Ряд работ во дворах действительно не выполнен. Подрядчик обязан будет исправить это согласно гарантийным обязательствам, - пояснил выехавший на место после жалоб жильцов депутат ЗСО Роман Заварин. - Кроме того, приняли с администрацией Череповецкого района решение, что весной во дворе будет произведен расклин песчано-гравийной смесью.

Жильцы домов по улице Устюженская 9а, 11а, 13, 15 рассказали, что в их дворе не сделано освещение, а дорога также засыпана крупным гравием.

Как пояснили представители администрации района, освещение двора было заменено на установку ограждения детской площадки, а подсыпка мелким шлаком будет сильно пылить.

- Необходимо провести собрание жильцов, чтобы выяснить, необходимо ли в этом дворе провести дополнительную подсыпку. Также нужно проверить, на каком основании список работ был изменен, и донести информацию до граждан, - добавил Роман Заварин.

Согласно сайту госзакупок, контракт на 1,9 млн рублей выиграло ООО «Сервисклимат» из Череповца. Директор - Михаил Успенский.