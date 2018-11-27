В Вологде мужчина украл из Лазаревского храма пожертвования прихожан, чтобы потратить на выпивку

27.11.2018 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу из Лазаревского храма. Вечером в субботу, 24 ноября, из здания похитили пожертвования прихожан, всего около 400 рублей.

В полицию позвонила женщина. Она представилась старостой Лазаревского храма на улице Бурмагиных, и сообщила, что из храма пропали деньги - пожертвования верующих. При этом храм уже был закрыт, а ключ от входных дверей также пропал.

Полицейские прибыли на место происшествия и в ходе беседы с вологжанкой выяснили, кто еще мог знать, где лежит ключ. Под подозрение попал мужчина, который стал посещать храм недавно и помогал по хозяйству.

Побеседовав с полицейскими, женщина поехала за дубликатом ключа, который находился у нее дома. На одной из улиц города она заметила нового прихожанина и сообщила в полицию. Злоумышленника задержали. 

Им оказался 37-летний мужчина. В ходе беседы он сознался в содеянном. Задержанный пояснил, что распивал спиртные напитки и ему не хватило денег. Он вспомнил, что в храме, где он часто бывал и помогал работникам прихода, есть касса с деньгами. Мужчина рассказал, что знал, где находятся ключи от входных дверей. Проникнув в храм, он попытался открыть кассу, но не смог, тогда он решил взять пожертвования верующих. В банке для пожертвований оказалось 400 рублей. В отношении  мужчины возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Видео с камер видеонаблюдения, предоставлено пресс-службой областного УМВД

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