Старинные и современные кимоно покажут на выставке в Вологде

Выставка "1000 и одно кимоно" откроется 7 декабря в Вологодском государственном музее-заповеднике. В экспозиции представлены современные и старинные кимоно из частной коллекции профессора Института истории культур Александра Баркова.

- Крой кимоно традиционен, но каждое из них - неповторимо благодаря рисункам. Они отражают многовековую японскую философию, культуру, этику и превращают одежду в настоящее произведение искусства,- рассказывают организаторы.

Кроме кимоно, выставку дополнят различные элементы одежды, свитки, салфетки, веера.

- Например, гости музея смогут увидеть алтарный покров с вышивкой начала ХIХ века, старинный женский пояс с драконами из шелка, куртку - хаори с изображением божества Дайкоку или живописный свиток «Кони под сакурой» начала ХVIII века - самый древний предмет коллекции,- рассказывают организаторы.

Экспозиция уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Оренбурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Сочи и других городах России. Вологжане смогут посетить выставку «1000 и одно кимоно» с 7 декабря до 10 марта 2019 года.

Торжественное открытие экспозиции состоится в 16.00.