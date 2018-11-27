Три фильма режиссера Хаяо Миядзаки покажут в «Ленкоме» в ночь с 22 на 23 декабря

«Ночь шедевров Миядзаки» пройдет в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 декабря. Зрители смогут увидеть на большом экране три шедевра японского режиссера-аниматора: «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок».

Показы начнутся в 23.00 23 декабря и закончатся к утру 23 декабря. В перерывах между фильмами организаторы обещают чайные церемонии, игротеку, фотосессии и конкурсы для любителей аниме.

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