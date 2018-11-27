В Великом Устюге двое пьяных мужчин украли котел для подогрева воды

В Великом Устюге полицейские раскрыли кражу котла для подогрева воды, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В районный отдел МВД обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него пропал котел для подогрева воды. Котел стоял рядом с хозяйственной постройкой около дома. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в совершении кражи. Ими оказались 25-летний житель деревни Горбачево Великоустюгского района и 39-летний мужчина, проживающий в Великом Устюге.

В ходе беседы они сознались в краже, пояснив, что были пьяные и решили похитить котел, чтобы продать, а на вырученные деньги продолжить "застолье". Они перевезли металлический котел на хозяйственной тележке. Однако продавать его передумали, оставили, чтобы пользоваться самим.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", сообщается на сайте УМВД по Вологодской области. Котел изъяли и вернули хозяину.