В Череповце ООО «Град» незаконно выдавало жилищные кредиты, используя средства материнских капиталов

В Череповце ООО «Град» оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную выдачу кредитов. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки.

Выяснилось, что в течение последнего года фирма заключила 15 договоров потребительского займа с физлицами на приобретение и строительство объектов недвижимости за счет средств материнского (семейного) капитала.

При этом ООО статусом кредитной организации или некредитной финансовой организации (микрофинансовой организации, ломбарда, кредитного кооператива и пр.) не обладает, и поэтому, согласно федеральному закону, не имеет права выдавать кредиты.

По результатам прокурорской проверки в отношении ООО «Град» и заместителя генерального директора были возбуждены дела об административном правонарушении по ст.14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

- Постановлениями мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 66 юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей и 20 000 рублей соответственно, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Сейчас, как отмечают в прокуратуре, организация кредитов не выдает.