В Вологде мать 5-летней девочки, выпавшей из окна 9 этажа, приговорили к году исправительных работ условно

27.11.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор матери 5-летней девочки, которая выпала из окна девятого этажа и разбилась насмерть. Напомним, трагедия произошла в августе на улице Фрязиновской.

Судом и следствием установлено, что 14 августа пьяная 31-летняя мать уложила маленькую дочь спать в кухне, раскрыв створку окна в соседней комнате.

- Затем обвиняемая легла спать, не закрыв окна и не ограничив к нему свободного доступа ребенка. В результате в период с 5 до 7 часов утра следующего дня девочка выпала из раскрытого окна. При падении с высоты 9 этажа ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд признал вологжанку виновной в причинении смерти по неосторожности, ей назначено наказание в виде года исправительных работ условно, с испытательным сроком 2 года.

- В течение данного срока она обязана ежемесячно являться на регистрацию в уполномоченный орган, без уведомления  которого ей запрещено менять место жительства, а также не допускать административных нарушений общественного порядка, - отмечают следователи.

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