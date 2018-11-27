Житель Шекснинского района подозревается в сексуальном насилии над 13-летней дочерью

27.11.2018 [Происшествия]

36-летний житель Шекснинского района подозревается в сексуальном насилии в отношении своей 13-летней дочери, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

- По версии следствия, в середине ноября 2018 года в одной из деревень Шекснинского района мужчина с применением силы совершил сексуальные действия в отношении 13-летней дочери, - говорится в сообщении ведомства.

О произошедшем девочка рассказала матери. Возбуждено уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемый задержан и по ходатайству следователей СКР заключен под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе характеризующие сведения о членах семьи, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Тэги: насилие, дети

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