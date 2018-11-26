Детский футбольный клуб "Олимп" из Вологодского района завоевал серебро всероссийских соревнований

26.11.2018 [Спорт]

Детский футбольный клуб "Олимп" из Вологодского района стал серебряным призером всероссийских соревнований по футболу.  Накануне на столичной "Сапсан-Арене" завершился XX футбольный турнир памяти Геннадия Забелина и Берты Панавой, который проводили Детско-юношеская футбольная лига и ФК "Локомотив".

В финальном матче турнира, восьмилетние футболисты клуба "Олимп" из Вологодского района в серии пенальти уступили московскому "Чертаново" (2:2) (1:3 пен.), став в итоге серебряными призерами. Бронзу завоевали воспитанники школы московского ЦСКА.

По окончании турнира были вручены индивидуальные призы. Лучшим вратарем был назван игрок вологодского "Олимпа" Семён Сергеев.

Тэги: Футбол, дети

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