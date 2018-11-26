На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед

На реке Вологда сегодня утром 60-летний мужчина провалился под лед.

Как сообщили в пресс-службе УМЧС, вологжанину удалось самостоятельно выбраться на берег. Спасатели отвезли его на станцию Скорой медицинской помощи. Что он делал на реке, не сообщается.

В соцсетях же сообщают, что провалившемуся помог выбраться из воды очевидец: