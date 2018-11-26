На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед
26.11.2018 [Происшествия]
На реке Вологда сегодня утром 60-летний мужчина провалился под лед.
Как сообщили в пресс-службе УМЧС, вологжанину удалось самостоятельно выбраться на берег. Спасатели отвезли его на станцию Скорой медицинской помощи. Что он делал на реке, не сообщается.
В соцсетях же сообщают, что провалившемуся помог выбраться из воды очевидец:
Хочется выразить благодарность! Неравнодушные люди все таки есть! (ред. - орфография и пунктуация автора сохранена)
Фото из паблика "Онлайн Вологда" Жанны Бибилеишвили
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